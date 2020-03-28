السيح 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 واسشرعت بلدية الخرج في أعمال صيانة وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بمدينة السيح ، ضمن جهودها الذاتية خلال فترة منع التجول لتطوير الحدائق والمنتزهات في المدينة.وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الحديقة الواقعة في حي المصيف شرق مدينة السيح ، وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة للأشخاص ذوي الإعاقة مجهزة بوسائل السلامة وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة مرتادي الحديقة .// انتهى //20:55ت م0109