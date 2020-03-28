عام / بلدية الخرج تشرع في تطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بالسيح
السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
السيح 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 واس
شرعت بلدية الخرج في أعمال صيانة وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بمدينة السيح ، ضمن جهودها الذاتية خلال فترة منع التجول لتطوير الحدائق والمنتزهات في المدينة.
وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الحديقة الواقعة في حي المصيف شرق مدينة السيح ، وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة للأشخاص ذوي الإعاقة مجهزة بوسائل السلامة وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة مرتادي الحديقة .
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20:55ت م
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