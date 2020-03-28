الرياض 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسطلب الاتحاد السعودي لكرة السلة من الأندية إرسال مقترحات تنصب حيال استكمال باقي مسابقات الموسم الرياضي 1441/1440 هـ ، التي تتضمن ( كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة - دوري الشباب - دوري الناشئين - بطولات البراعم - بطولة مسابقات 3✖️3 للكبار والشباب - بطولات نهائية أبطال المناطق لجميع الدرجات) .وجاء طلب الاتحاد للأندية بعد توجيه وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية بمختلف الألعاب والمسابقات والبطولات كافة حتى إشعار آخر، ومن منطلق المصلحة العامة ورغبة الاتحاد بمشاركة جميع الأندية لتخفيف الأعباء المترتبة عليها بسبب تعليق الأنشطة الرياضية ، ليتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة للجميع بعد ما يُرفع تعليق الأنشطة الرياضية.// انتهى //21:02ت م0111