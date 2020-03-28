حائل 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل بالحملة الميدانية التوعوية " وليسعك بيتك " التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك و كذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ صالح بن علي الزبيدي أن الحملة تتضمن المشاركة بدوريات ميدانية وعبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ، منوهاً بالقرارات الاحترازية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار هذا الوباء ومكافحته، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا ، رافعاً شكره لمعالي الرئيس العام لدعمه مثل هذه المبادرات المجتمعية.// انتهى //21:05ت م0112