نجران 4 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسدعت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الراغبين بالتسجيل في الدورة التدريبية المجتمعية التي تُقيمها عن بُعد يوم الثلاثاء القادم، بعنوان "فن التعامل مع الآخرين"، بالدخول عبر الرابط: training.nu.edu.sa.وتهدف الدورة التي يقدمها المدرب هاني العزي إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الآخرين من خلال تزويدهم بأهم المفاهيم المرتبطة بفنون التعامل مع الآخرين، والعمل على رفع كفاءتهم وفعاليتهم في مجال الاتصال والتعامل مع الآخرين من خلال التمارين العملية التطبيقية التي تصقل مهاراتهم وتنميتها.وتتمثل الأهداف التفصيلية التي ستتناولها الدورة في التعريف بأساليب التعامل مع الطباع، والدوافع التي تحرك المسلم إلى حسن التعامل، والقواعد الثابتة في التعامل، وكذلك كيفية كسب الآخرين، والأدوات الأساسية للاستماع الفعّال.//انتهى//21:05ت م0113