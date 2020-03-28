الجزائر 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسكشفت الجزائر عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، منها ثلاث حالات وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 454 حالة مؤكدة و 29 حالة وفاة.وأوضح رئيس اللجنة الجزائرية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في البلاد جمال فورار، أن الحالة الأولى المسجلة متواجدة بالجزائر العاصمة، فيما سجلت الحالتين الثانية والثالثة بمحافظة المدية، كما أشار المسؤول إلى تشافي حالتين مصابتين بفيروس كورونا، ليصل بذلك عدد المتعافين إلى 31 شخصًا.// انتهى //21:25ت م0115