أديس أبابا 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسكشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الوفاة في القارة الإفريقية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 117 حالة فيما تجاوزت حالات الإصابة 3924 حالة حتى اليوم.وأوضح المركز في آخر تحديث له بشأن الوضع في إفريقيا، أن الدول المتضررة من انتشار الفيروس في القارة بلغت 46 دولة، مشيرًا إلى أن الدول الأشد تضررًا جراء الإصابة المؤكدة بالمرض هي جنوب إفريقيا وتضم 1170 حالة.// انتهى //21:26ت م0116