عام / " واس" تواصل جوالاتها لتغطية الجهود الأمنية بمنطقة تبوك والتزام الأهالي بأمر منع التجول
السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
تبوك 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس
يواصل فريق وكالة الأنباء السعودية " واس " الميداني بمنطقة تبوك جولاته لتغطية الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية باختلاف تخصصاتها للتأكد من التزام الجميع بإجراءات تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
ورصد مراسلو " واس" ومصوروها تواجد الجهات الأمنية في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، وسط التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين بالمنطقة بأمر منع التجول.
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21:35ت م
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