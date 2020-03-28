تبوك 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسيواصل فريق وكالة الأنباء السعودية " واس " الميداني بمنطقة تبوك جولاته لتغطية الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية باختلاف تخصصاتها للتأكد من التزام الجميع بإجراءات تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ورصد مراسلو " واس" ومصوروها تواجد الجهات الأمنية في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، وسط التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين بالمنطقة بأمر منع التجول.// انتهى //21:35ت م0118