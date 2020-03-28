واشنطن 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان لمناقشة تعاون دول مجموعة السبع والاستجابة لمواجهة وباء COVID-19.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الطرفين ناقشا أيضًا أهمية الحفاظ على سلامة شبكات الجيل الخامس، كما شكر الوزير بومبيو وزير الخارجية على جهود فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وشدد على ضرورة مواصلة تنسيق المساعدة وتمكين حكومات منطقة الساحل من توفير الأمن لشعوبها.// انتهى //22:39ت م0138