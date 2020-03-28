مريد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجّلت إسبانيا 832 وفاة بفيروس كوونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية اليوم، بينما أشار مسؤولون إلى أن الوباء اقترب على ما يبدو من بلوغ ذروته في البلاد.وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستوقف جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية لمدة أسبوعين لمنع تفشي الوباء.وتحل حصيلة الوفيات في إسبانيا في المرتبة الثانية عالمياً بعد إيطاليا إذ بلغت 5690.// انتهى //22:40ت م0139