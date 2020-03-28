طرابلس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت ليبيا اليوم إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبيي لمكافحة الأمراض أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة والحالة الثانية تعود إلى شاب.ونوّه المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.// انتهى //22:44ت م0141