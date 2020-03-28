الرياض 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسبلغ عدد الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس كورونا التي أسهمت شركة " stc " في بثها من منطلق مسؤوليتها المجتمعية أكثر من 1.6 مليار رسالة ، خلال الــ 44 يوماً الماضية باستخدام عشر لغات.وبدأت شركة stc حملاتها التوعوية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا في وقت مبكر وتحديداً في الـ13 من شهر فبراير الماضي، حيث بثت رسائلها باللغتين العربية والإنجليزية وثمان لغات أخرى إلى المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارات الصحة والداخلية والتعليم والحج والعمرة إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وشملت الرسائل التوعوية اللغات الصينية والألمانية والمالاوية والفارسية والإسبانية والكورية ولغة التجالوج والأوردو.وتأتي الرسائل ضمن مبادرات stc في الحملات التوعوية التي تنفذها بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للمساهمة في رفع مستوى الوعي للوقاية من جائحة فايروس كورونا المستجد " covid19 " .// انتهى //22:56ت م0143