الحد الجنوبي 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " ميدانياً مساء اليوم الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان، ومدى التزام الأهالي والمقيمين بتلك المحافظات بتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بمنع التجول وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وثقت عدسة "واس" تواجد الجهات الأمنية في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، وسط التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين بالمنطقة بأمر منع التجول.// انتهى //23:00ت م0144