حائل 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسيواصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل بالتعاون مع أمانة المنطقة عمليات تعقيم ورش الفروع الإيوائية بحائل, ضمن الإجراءات الاحترازية والمهمة التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس كورونا .وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد متابعة واهتمام سمو أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات وسمو نائبه ، مبيناً أهمية العمل والتقيد بالأنظمة فيما يتعلق في تطبيق معايير الصحة العامة والتأكيد على تعقيم وتطهير مواقع الفروع الإيوائية والمنشآت التابعة لها وطرق التعامل مع الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها حفاظاً على الصحة وتوفير أقصى درجات الوقاية للنزلاء والمقيمين بالفروع الإيوائية.// انتهى //23:01ت م0145