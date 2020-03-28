أبوظبي 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمها على المستويات كافة, إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد والجهود المبذولة لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.واستعرض الجانبان جهود البلدين وإجراءاتهما في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وآليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات البلدين المعنية في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الطرفين في مواجهة هذا التحدي.// انتهى //23:09ت م0147