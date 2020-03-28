نجران 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسواكبت وكالة الأنباء السعودية " واس " مساء اليوم أعمال أمانة منطقة نجران، في تعقيم وتطهير طرق وشوارع وأحياء مدينة نجران لتعزيز الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا.وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، في تصريح لـ(واس)، أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها مستمرة في أعمالها اليومية الوقائية بتعقيم وتطهير طرق وشوارع وأحياء المنطقة تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتقيد بالإجراءات الوقائية لتعزيز الصحة العامة، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال إعداد خطة عمل يومية لأعمال التنظيف والتعقيم يتم من خلالها تقسيم مدينة نجران على أربع فرق ميدانية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة أكثر من 35 آلية مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم, إلى جانب 40 جهازاً محمولاً على الكتف للتعقيم والتطهير.وأشار إلى أن أعمال تعقيم وتطهير الشوارع بالمنطقة يواكبها أعمال لتعقيم الحدائق والمسطحات الخضراء والأشجار وحاويات النفايات والمرافق العامة بما يعزز الصحة العامة ويحد من انتشار الأوبئة،داعياً الجميع للتقيد بمنع التجول والالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة لإنجاح الخطط والإجراءات الوقائية للسيطرة على الفيروس ومحاصرة الوباء ومنع انتشاره.// انتهى //23:15ت م0149