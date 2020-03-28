واشنطن 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية "آندو كوومو" اليوم إرجاء الانتخابات التمهيدية في الولاية من 28 أبريل إلى 23 يونيو، في إجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال كوومو "لا أعتقد أنه من الصواب الطلب من العديد من الأشخاص أن يصوتوا في نفس المكان".وكانت عشر ولايات أمريكية وبورتوريكو، قررت إرجاء انتخاباتها التمهيدية، كما قررت ولايات أخرى تعديل طريقة إجراء الانتخابات التمهيدية فيها وحصر سبل التصويت بالمراسلة البريدية.// انتهى //23:23ت م0150