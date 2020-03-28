الباحة 04 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م واسقامت أمانة منطقة الباحة مؤخراً بتنفيذ عدد كبير من مشاريع الإنارة في مدينة الباحة، التي شملت إنارة طرق وشوارع ومنتزهات وحدائق وساحات بلدية في مدينة الباحة.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن إدارة الإنارة بوكالة المشاريع بالأمانة قامت بتركيب أكثر من 10 آلاف عمود إنارة للطرق الرئيسة والزراعية داخل القرى ومنها : إنارة طريق الملك فهد الرابطة بين مدينة الباحة في السراة ومدينة المخواة في تهامة، وكذلك إنارة الشوارع الرابطة بين مدينة الباحة وبعض محافظات المنطقة المجاورة، وإنارة المخططات الحكومية وجميع الطرق داخل القرى الداخلة ضمن نطاق إشراف الأمانة.وبين أن الأمانة شرعت في تركيب فوانيس الإنارة بتقنية LED في المشاريع الجديدة واستبدال الفوانيس القديمة في بعض الشوارع بالأنواع الموفرة للطاقة حيث إنه بإمكانها توفير 50% من الطاقة الكهربائية المستهلكة. حيث وصلت نسبة إنارة الشوارع داخل مدينة الباحة بتقنية LED حوالي 95%، ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سبيل ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الإنارة وتقليل أعمال الصيانة.ونوه الدكتور السواط بما تجده أمانة المنطقة من توجيهات واهتمام سمو أمير منطقة الباحة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتكثيفها لتشمل القرى كافة، مؤكداً استمرار الأمانة والبلديات التابعة لها في تنفيذ مختلف المشاريع الخدمة لخدمة المنطقة .// انتهى //23:54ت م0152