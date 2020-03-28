عام / القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم تكثف جهودها في متابعة تطبيق أمر منع التجول
السبت 1441/8/4 هـ الموافق 2020/03/28 م واس
بريدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس
بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , تكثف القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم تواجدها ومتابعتها لتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ القاضي بمنع التجول ، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتعزز الوقاية من انتشار جائحة كورونا المستجد .
وشهدت مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة والطرقات الرئيسة خلوها من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول , مما يؤكد استشعار المواطن والمقيم بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل .
حيث تشهد الطرق الرئيسة ومداخل ومخارج المنطقة انتشاراً أمنياً ملحوظاً من قبل الجهات الأمنية كافة باختلاف تخصصاتها ، للتأكد من التزام الجميع بإجراءات منع التجول في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة , بالإضافة إلى الطرق السريعة تطبيقاً لمنع التنقل بين المناطق التي تضمن الحفاظ على المواطن والمقيم وتحقيق الأهداف المرجوة للحد من انتشار فيروس كورونا .
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