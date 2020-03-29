الباحة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسعالجت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة، نحو 33 بلاغاً خلال جولاتها الرقابية الـ 65 جوالة التي نفذتها اليوم على عدد من المراكز التجارية ومحلات الخضار والفواكه والمخازن في مدينة الباحة ومحافظاتها .وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي أن الفرق الرقابية باشرت عملية رصد الأسعار التي بلغت 202 حالة ، مشيراً إلى أنه تم التحقق خلال الجولات من وفرة السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع وبيع اللحوم والخضراوات والمخابز ، مفيداً بأن الفرق الرقابية رصدت أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار بشكل عام.// انتهى //00:44ت م0158