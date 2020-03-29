نجامينا 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات التشادية إقليمين قرب بحيرة تشاد "منطقة حرب" وذلك في إطار الجهود الرامية لمواجهة جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.وكانت الجماعة الإرهابية قد صعدت هجماتها هذا العام في منطقة بحيرة تشاد حيث تلتقي حدود تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر، وهاجم مسلحوها بداية الأسبوع الحالي قاعدة عسكرية في جزيرة بوهوما, مما أدى إلى مقتل 98 جنديا في إحدى أسوأ الهجمات على الإطلاق على القوات الحكومية.وأعلنت الحكومة التشادية في وقت سابق حالة الطوارئ في الإقليمين المجاورين لنيجيريا والنيجر، وسط إجراءات للسلطات المحلية والعسكرية تقضي بحظر المرور وتفتيش المنازل في أي وقت خلال اليوم.// انتهى //02:03ت م0164