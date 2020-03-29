مكة المكرمة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واستفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص اليوم سوق الخضار و الفواكة وأسواق السمك اليوم وذلك للتأكد من مطابقتها والتزامها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ومتابعة تطبيق الاشتراطات النظامية والصحية كافة.وأشار أمين العاصمة إلى أن الأمانه مستمرة في جولاتها اليومية على الأنشطة الغذائية كافة مسخرة كامل الإمكانيات والكوادر البشرية لمتابعة وضبط المنتجات ومتابعة الأسعار والمخزون بالتعاون مع الجهات المعنية ،مبينا أن الجولات سوف تشمل الأنشطة التجارية والصحية والمستودعات ومنافذ بيع الجملة والتجزئة للسلع التموينية والأساسية للتحقق من توافر الكميات التي تلبي حاجة المستهلك وضمان توفر كميات في الأسواق وعدم رفع الأسعار.والتقى المهندس القويحص خلال الجولة عددا من المواطنين والعاملين في السوق واستمع إليهم، مؤكدا لهم بأن جميع ملاحظاتهم محل اهتمامه الأمانة وبلدية الفرعية .// انتهى //02:16ت م0165