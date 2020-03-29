الكويت 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية.وقال المصدر وفقًا لما بثته وكالة الأنباء الكويتية إن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها وإمعانا بانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا.وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل سوء.// انتهى //02:46ت م0168