عام / الدفاع المدني بمنطقة الرياض: إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة إثر تناثر شظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة الرياض
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
الرياض 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.
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