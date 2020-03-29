الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم إلى حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للمغرب، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و31 حالة إصابة إضافية مؤكدة، لترتفع بذلك الحصيلة في المملكة المغربية إلى 25 وفاة، و390 حالة إصابة مؤكدة، و1533 حالة مستبعدة ضمن المخالطين للمصابين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 11 حالة.//انتهى//03:22ت م0171