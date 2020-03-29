عرعر 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسنفذ فرعا وزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، أمس جولات رقابية مشتركة على منافذ بيع المنتجات والسلع التموينية وسوق الأعلاف، وذلك للتأكد من وفرتها.وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالحدود الشمالية أحمد الفايز أن هذه الجولات الرقابية المشتركة جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، مؤكدا أن وزارة التجارة بالمنطقة تكثف الجولات الرقابية على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود، مؤكدا أن الوزارة تدعو المستهلكين بعدم تداول إشاعات أو معلومات غير صحيحة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 .من جهة ثانية بيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فهد الحسني أن سوق الأعلاف في منطقة الحدود الشمالية شهد جولات ميدانية على جميع منافذ البيع وذلك للتأكد من وفرة المنتجات بأسواق الأعلاف في المنطقة.// انتهى //03:31ت م0172