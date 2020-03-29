الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:تمديد الإجراءات الاحترازية.. حتى إشعار آخررعاية المملكة لأبنائها من «كورونا» تمتد لخارج الحدوداستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين99 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا.. ووفاة مواطنثماني دورات للعمل عن بعد لمنتسبات تعليم الرياضمركزي القطيف يبتكر أساليب جديدة لمواجهة كوروناقيادة المملكة تسير بخطوات احترافية في مكافحة كورونا.. الدور على المواطنفرض حظر التجول.. المسؤولية مضاعفةشفاء سبع حالات في الكويت.. ووفاة ألف شخص بإيطاليا ..«كوفيد - 19».. يحتجز نصف سكان الأرضدعوة أميركية لوقف الاقتتال الليبيعراقيل الحوثيين تقلص المساعدات الأميركيةهل يعـيد «كوفـيد- 19» تشكـيل مراكـز القـوى السـياسية دولـيــاً؟// يتبع //06:04ت م0003