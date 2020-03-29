عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
تمديد الإجراءات الاحترازية.. حتى إشعار آخر
رعاية المملكة لأبنائها من «كورونا» تمتد لخارج الحدود
استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين
99 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا.. ووفاة مواطن
ثماني دورات للعمل عن بعد لمنتسبات تعليم الرياض
مركزي القطيف يبتكر أساليب جديدة لمواجهة كورونا
قيادة المملكة تسير بخطوات احترافية في مكافحة كورونا.. الدور على المواطن
فرض حظر التجول.. المسؤولية مضاعفة
شفاء سبع حالات في الكويت.. ووفاة ألف شخص بإيطاليا ..«كوفيد - 19».. يحتجز نصف سكان الأرض
دعوة أميركية لوقف الاقتتال الليبي
عراقيل الحوثيين تقلص المساعدات الأميركية
هل يعـيد «كوفـيد- 19» تشكـيل مراكـز القـوى السـياسية دولـيــاً؟
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