وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قيادة حكيمة ) : الأزمات العالمية عادة ماتختبر إرادة الدول وقدرتها على اتخاذ القرارات الحاسمة للتعامل مع تداعياتها ، وفي الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم ، تتوالى التحديات غير المسبوقة التي وضعت الكثير من الدول خاصة المتقدمة صناعياً وتقنياً أمام اختبار صعب ليس فقط لنظامها الصحي ، بل أبعد من ذلك في مايتعلق بقدرتها على الإمساك بزمام أمورها الإدارية اللازمة للسيطرة على تفشي الفيروس المستجد ورسم رؤية واضحة لمسار خطواتها.وواصلت : وكانت المملكة سباقة ، بحكمة قيادتها الرشيدة، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وسخرت كافة إمكاناتها وبذلت الغالي والنفيس لمنع انتشار الفيروس وهي تدرك تماماً مسؤوليتها عن سلامة وصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها والملايين من ضيوف الرحمن الذين يفدون إليها من جميع بقاع العالم، كما اتخذت المزيد من الإجراءات بعد تصنيف الوباء جائحة عالمية فيما كثفت الجهات المعنية حملاتها التوعوية والإرشادية في تناغم تام والتزام بالمسؤولية الجماعية يعززها تجاوب الشعب الوفي وتلاحمه مع قيادته الحكيمة.وختمت : ولم تكتف المملكة بجهودها الداخلية بل واصلت رسالتها الإنسانية بعقد قمة افتراضية طارئة لدول مجموعة العشرين وبمشاركة العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة الوباء أثمرت عن قرارات والتزامات تصب في خير البشرية جمعاء.// يتبع //06:04ت م0006