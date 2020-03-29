وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أيام كورونا.. النهار لـ«الضرورة» ) : مع اكتظاظ الشوارع بالوعي خلال فترات منع التجول، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة أخيراً للحد من تأثير جائحة كورونا الجديد «كوفيد – 19»، وفي وقت تشيد اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا بتفاعل المواطن والمقيم مع أمر منع التجول، ومع دعواتها المتكررة إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول، يحاول عدد من المواطنين والمقيمين العودة إلى ممارسة أنشطة حياتهم الطبيعية خلال أوقات السماح بالتجول، وكأن شيئاً لم يكن، ظناً منهم أن فترات السماح بالتجول تبيح كل شيء في أيام كورونا.وأفادت : وقد تعرّض عدم مبالاة العديد من الأشخاص بالخروج من منازلهم نهاراً لغير الضرورة، حياتهم ومن يعيشون إلى جوارهم للخطر، في ظل عدم التزامهم بتوصيات وزارة الصحة لسلامتهم وصحة المجتمع، ولدحر كورونا، من خلال تجنب المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال والعطس، والتخلص من المناديل بشكل سليم، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والبعد عن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، ليصل السعوديون إلى الرقم صفر في حالات الإصابة بـ«كوفيد – 19».// انتهى //06:05ت م0008