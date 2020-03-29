سيئول 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا بدءا من فجر اليوم الأحد.وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصا عن اليوم السابق.// انتهى //07:09ت م0012