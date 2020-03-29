طرابلس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن حالتين مصابتين في ليبيا بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الحالة الأولى لسيدة من مصراتة، والحالة الثانية من مدينة طرابلس راجع من الخارج، وبعد تحليل العينتين مختبريا تأكد أصابتهم لفيروس كورونا المستجد.وأشارت الصحف لقرار النيابة العامة بالإفراج عن 466 نزيلاً من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بنطاق فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس، في إطار خطة الاستجابة للتعامل مع جائحة كورونا .وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ، مشيرة إلى تواصل التصعيد في خرق الهدنة بين قوات الجيش وقوات الوفاق في العديد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، وشرق مدينة مصراتة .وتطرقت إلى بيان الاتحاد الأوروبي، وتعبَّيره عن أسفه لزيادة القتال في ليبيا على الرغم من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية للمساعدة في إحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد،مشددا أن الظروف الصعبة التي أوجدها وباء فيروس كورونا تجعل الحاجة إلى وقف القتال في طرابلس وعبر البلاد أكثر إلحاحًا، معبرًا عن إدانة دول الاتحاد أي هجوم على السكان المدنيين.// انتهى //09:22ت م0015