الخرطومركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التي أبدى خلالها غوتيريس استعداد المنظمة الأممية لدعم السودان في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وتقديم الدعم الممكن لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وعرجت على تأكيد وزارة الصحة السودانية إصابة حالتين إضافيين بالفيروس المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى خمسة حالات منها حالة وفاة واحدة.وأخبرت عن مقتل عشرات المسلحين، غالبيتهم من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية باحتدام المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي السودان. وقالت إن محاور القتال في طرابلس شهدت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الليبي والميليشيا المسلحة في عدة محاور، وتدمير غرفة عمليات تركية في ضواحي طرابلس.ونشرت إعلان نشطاء فلسطينيون وعرب إطلاق حملة إعلامية وإلكترونية لإنقاذ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من خطر انتشار فيروس كورونا.// انتهى //09:29ت م0016