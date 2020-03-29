الكويت 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 67 حالةً.وقال في تصريح له إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبالهم تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //09:32ت م0017