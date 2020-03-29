رام الله 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال الحكومة الفلسطينية إن نتائج فحوصات عشرة عينات أخذت من مختلف المحافظات، أظهرت أنها غير مصابة، وأن الأوضاع الصحية لكافة المصابين مستقرة.وأشارت صحف الأحد إلى دعوة تونس، إلى تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، أصيب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، و العشرات بحالات اختناق، واعتُقل أخوين ، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية, وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ، غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، عدة غارات على مواقع بقطاع غزة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات قطعان المستوطنين، على مواطن من قرية المغير شمال رم الله، واعتدائهم على قرية التوانة في مسافر يطا ومهاجمة المواطنين ورشقهم بالحجارة، وقطعهم 300 شجرة زيتون جنوب بيت لحم.وأوردت صحف فلسطين خبر مواصلة فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح في إيطاليا، حيث قتل خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط 889 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين به إلى 92472، مقابل تعافي 12384.وتحدثت صحف فلسطين عن دعوة رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي الاتحاد الأوروبي "إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة" في عملية مكافحة فيروس كورونا المستجدّ، وإلا "فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد سبب وجوده".// انتهى //09:51ت م0020