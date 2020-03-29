مسقط 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ۱۹ ) ، منها خمس حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين وثمان مرتبطة بالسفر، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.وأفاد بيان لوزارة الصحة العُمانية أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 167 حالة، فيما تماثلت 23 حالةً للشفاء.// انتهى //10:19ت م0025