إسلام آباد 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تشديد السلطات الباكستانية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للحد من انتشاره في البلاد حيث ارتفعت حصيلة المصابين به إلى أكثر من 1400 حالة.واهتمت بوصول فريق من الخبراء الصينيين إلى باكستان لمساعدة السلطات الباكستانية في احتواء فيروس كورونا.وأخبرت عن تسيير باكستان رحلات جوية خاصة لإعادة مواطنيها العالقين في مختلف المطارات الدولية.وتابعت المحادثات الجارية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي لمنح باكستان منحة قرض لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس.وتناقلت في الشأن الدولي استمرار سقوط ضحايا فيروس كورونا في مختلف دول العالم وبخاصة في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعرض معظم الموظفين في قصر الرئيس الروسي بهذا الفيروس القاتل.// انتهى //10:22ت م0027