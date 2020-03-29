رام الله 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت الحكومة الفلسطينية اليوم ، ست إصابات جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) في بلدة قطنة شمال غربي القدس.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ملحم في بيان صحفي ، أنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة قطنة شمال غربي القدس، منها خمس إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاثة نساء ورجلين، ليرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104 إصابات.// انتهى //10:27ت م0029