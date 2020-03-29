عام / الولايات المتحدة تخصص 6 ملايين دولار مساعدة إنسانية لليبيا لمجابهة فيروس كورونا
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
طرابلس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا ، اليوم ، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 6 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا استجابة لجائحة فيروس كورونا.
وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أن هذه الأموال ستساعد مسؤولي الصحة في ليبيا على منع انتشار المرض والاستجابة للمحتاجين الذين أُصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة.
// انتهى //
10:35ت م
0031