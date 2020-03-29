طرابلس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا ، اليوم ، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 6 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا استجابة لجائحة فيروس كورونا.وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أن هذه الأموال ستساعد مسؤولي الصحة في ليبيا على منع انتشار المرض والاستجابة للمحتاجين الذين أُصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة.// انتهى //10:35ت م0031