القاهرة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسقرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات لفترة مؤقتة مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها من هذا الحد.وأوضح المركزي المصري في بيان له اليوم، أنه تقرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار حرص أجهزة الحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.ودعا البنك المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الالكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.// انتهى //10:53ت م0033