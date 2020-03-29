أبها 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات وخميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة ،و النماص، و بارق وبلقرن ،و رجال ألمع ،وظهران الجنوب و محايل، إضافة المواقع المفتوحة والطرق السريعة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.// انتهى //10:59ت م0034