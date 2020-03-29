عام / "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة عسير
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
أبها 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات وخميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة ،و النماص، و بارق وبلقرن ،و رجال ألمع ،وظهران الجنوب و محايل، إضافة المواقع المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
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