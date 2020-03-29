شقراء 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة شقراء إطلاق مبادرة "مستمرون في خدمتكم" لرفع مستوى الوعي الصحي والثقافي والتربوي لدى أفراد المجتمع عن فيروس كورونا المستجد.وتأتي مبادرة "مستمرون في خدماكم" انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للجامعة ودورها في التصدي لأزمة فيروس كورونا، وتهدف إلى نشر الوعي والتثقيف وتأهيل الكوادر البشرية وشغل أوقات الفراغ بما ينفع أفراد المجتمع ويعود عليهم بالفائدة، كما يساعد الأسر على توجيه أبنائها بالطرق السليمة، كما تعمل المبادرة على تدريب المجتمع بجميع فئاته في مجالات متنوعة من خلال تقديم البرامج التثقيفية والمسابقات والبرامج الترفيهية، حيث تتضمن مسابقة قراء، والتدريب عن بعد، ومسابقة البحث العلمي، برامج توعوية وتثقيفية في المجال الصحي والتربوي، ونافذة موهوب.//انتهى//11:00ت م0035