نجران 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأطلقت جمعية "إسناد" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة،مؤخراً مبادرة لتدريب أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة عن بعد.وتهدف المبادرة إلى تدريب أولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة داخل المنزل وفي محيط الأسرة،وتقديم الإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.وتأتي المبادرة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية بتعليق الحضور بجميع مقرات العمل في الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا،ومنع انتشاره.11:09ت م0037