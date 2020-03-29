بروكسل 5 شبان 1441ه الموافق 29 مارس 2020 م واسقال الاتحاد الأوروبي اليوم إنه يضيف صوته إلى الدعوة التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني في جميع أنحاء سوريا ، ولا سيما في ضوء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) .وأوضح بيان لخدمة العمل الخارجي في بروكسل إن وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخرًا في إدلب لايزال هشًا ويجب التمسك به وتوسيعه ليشمل سوريا كلها.وشدد البيان على أن إنهاء الأعمال العدائية في سوريا مهم في حد ذاته ، ولكنه أيضًا شرط مسبق لوقف انتشار الفيروس المستجد وحماية السكان الذين يعانون بالفعل من عواقبه المدمرة المحتملة ، لا سيما في إدلب مع العدد الكبير من النازحين ، كما كرر الاتحاد الأوروبي نداء المبعوث الخاص من أجل الإفراج على نطاق واسع عن المعتقلين الذين يحتجزهم النظام السوري.وأضاف البيان "أنه وبصفته المانح الإنساني الرائد في سوريا، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الأمم المتحدة في جهودها الشاملة لوقف العنف والحد من انتشار فيروس كورونا".// انتهى //11:17ت م0038