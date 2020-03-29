مكة المكرمة 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الرئاسة ممثلة بكل وكالاتها ولجانها ومجالسها مستمرة في تقديم جميع أعمالها إلكترونيًا كما كانت خلال الفترة الماضية.وأشاد معاليه بالعمل الكبير والجهود المباركة التي يقدمها منسوبو الرئاسة من خلال العمل الإلكتروني عن بعد، مشددًا على ضرورة عرض الموضوعات العاجلة والمهمة على معاليه.وأوضح أن الرئاسة ومنسوبيها تملؤهم العزة والفخر في تقديم واجبهم الديني والوطني في ظل هذه الظروف التي اجتاحت العالم أجمع, وذلك امتثالًا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- بتكثيف الإجراءات الاحترازية وتعزيزها وتدعيمها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).// انتهى //11:18ت م0039