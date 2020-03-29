عام / روسيا تسجل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
موسكو 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
سجلت السلطات الروسية اليوم 270 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1534 إصابةً.
وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيانه ، أن الإصابات الجديدة سجلت في 26 منطقة، منها 197 إصابة في العاصمة موسكو.
وأضاف المركز أنه تم تسجيل وفاتين في موسكو ووفاة واحدة في كل من سان بطرسبورج ومقاطعة أورينبورج وسط روسيا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثمان حالات وفاة.
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