موسكو 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت السلطات الروسية اليوم 270 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1534 إصابةً.وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيانه ، أن الإصابات الجديدة سجلت في 26 منطقة، منها 197 إصابة في العاصمة موسكو.وأضاف المركز أنه تم تسجيل وفاتين في موسكو ووفاة واحدة في كل من سان بطرسبورج ومقاطعة أورينبورج وسط روسيا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثمان حالات وفاة.// انتهى //12:11ت م0046