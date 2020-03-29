وارسو 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسعدل البرلمان في بولونيا قانون الانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من شهر مايو المقبل.وأجرى البرلمان خلال التصويت على برنامج مكافحة الأزمة الوبائية لدعم اقتصاد البلاد اليوم، تعديلًا على قانون الانتخابات قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية حيث ينص التعديل على التصويت عبر البريد بالنسبة للأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي أو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما .وكان معظم المرشحين للرئاسة البولونية دعوا إلى تأجيل الانتخابات بسبب الوباء واستحالة تنظيم الحملة الانتخابية، في حين ينص القانون البولوني على أن تأجيل الانتخابات لا يكون إلا في حالة الطوارئ الخاصة وسن نظام ( الكوارث الطبيعية ).// انتهى //12:20ت م0047