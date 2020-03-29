عنيزة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسنفذت بلدية عنيزة حملة مشتركة مع فرع وزارة التجارة بعنيزة على أسواق التموين الغذائي بعنيزة .وتـهدف الحملة للتأكد من سلامة المواد الطازجة ومنها اللحوم والخضروات، وذلك بالفحص العيني والمخبري، إضافةً إلى الرقابة على طرق تخزين المواد الغذائية في المستودعات وسلامة المبنى والتهوية، ووفرة المنتجات، وتطبيق الاشتراطات الوقائية والتعقيم، ومن ذلك تعقيم عربات التسوق بشكل مستمر، والتزام العاملين ومراكز التسوق باشتراطات الوقاية والسلامة.// انتهى //12:20ت م0048