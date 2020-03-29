تونس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الارتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس" كورونا" في تونس أمس، حيث سجلت 51 اإصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 278، والوفيات إلى 8 حالات.وواصلت حديثها عن حملات التعقيم لشوارع العاصمة ومنشآت أخرى في سبيل الحد من انتشار الفيروس.وكتبت صحف الأحد في موضوع متصل، عن مواصلة مجلس نواب الشعب التونسي مناقشة مشروع قانون التفويض الذي طالب به رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، والذي يمنح الحكومة صلاحيات أكبر للتدخل السريع وضمان النجاعة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، واقتراح المجلس أن يقتصر التفويض على المجالات الصحية والأمنية والاجتماعية.وتحدثت عربيا، عن الجهود التي تبذلها الدول العربية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة على اقتصاديات هذه الدول.وتطرقت في شأن اخر ، إلى الأوضاع الأمنية المتوترة في ليبيا، وتواصل القتال في عدد من الجبهات رغم الدعوات الدولية لوقف القتال.وكتبت في الشأن الدولي، إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفوض وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باستدعاء أعضاء من قوات الاحتياط بالجيش للعمل النشط والمشاركة في جهود التعامل مع تفشي فيروس كورونا.وأوردت صحف تونس، توقعات منظمة السياحة العالمية بتراجع عدد السياح في العالم بنسبة 20 إلى 30 في المئة في العام الحالي؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن توقعت سابقا أن يبلغ التراجع 1 إلى 3 في المئة.// انتهى //12:25ت م0050