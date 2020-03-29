الريث 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز وادي عمود التابع لمحافظة الريث، اليوم، المخصصات المالية للأيتام المسجلين لديها، وذلك ضمن برنامج كفالة اليتيم.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مسفر بن أحمد السلمي، أن الجمعية أودعت أكثر من 35 ألف ريال في حسابات الأيتام التابعين لها، مبيناً أن عدد المستفيدين من الإعانات بلغ 73 يتيمًا ويتيمة.وأشار إلى إن الجمعية وزعت 350 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها بتكلفة بلغت 105000 ريال ، وأن الجمعية بدأت بدراسة وإعداد مشروع تفطير الأسر في شهر رمضان المبارك وتسويقه على المؤسسات والأفراد، والذي يشمل جميع الأسر المسجلة بالجمعية من الأيتام والفقراء وكبار سن والأرامل والمطلقات وأسر السجناء.ولفت السلمي إلى أن فريق الجمعية يواصل عمله إلكترونياً "عن بعد" لتلمس احتياجات المستفيدين والتواصل معهم، فيما يجري العمل خلال الأيام المقبلة لإيداع مبالغ نقدية في حسابات المستفيدين البنكية لتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك ، مفيداً أن الجمعية ‏أطلقت العديد من المبادرات للتوعية ولوقاية من فيروس كورونا الجديد، انطلاقاً من دور الجمعية التوعوي في تثقيف جميع مستفيديها بالفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة .// انتهى//12:47ت م0053