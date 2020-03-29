مسقط 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 96ر3479 نقطة منخفضًا بـ 78ر58 نقطة وبنسبة 661ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 74ر3538 نقطة.وبلغت قيمة التداول 499 ألف و 930 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 9ر52 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 60 ألف و 763 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 487ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //12:50ت م0054