عام / مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 661ر1 %
الأحد 1441/8/5 هـ الموافق 2020/03/29 م واس
مسقط 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 96ر3479 نقطة منخفضًا بـ 78ر58 نقطة وبنسبة 661ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 74ر3538 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 499 ألف و 930 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 9ر52 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 60 ألف و 763 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 487ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18ر18 مليار ريال عماني.
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