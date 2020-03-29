الطائف 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة.وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات الجموم ، والخرمة ، والطائف ، والعاصمة المقدسة ، والكامل ، والمويه ، وتربة ، وخليص ، ورنية, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.// انتهى //12:52ت م0055